McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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22.09.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds legt am Dienstagabend zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von McDonalds. Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 251,07 USD.
Die McDonalds-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 251,07 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'885 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die McDonalds-Aktie sogar auf 252,06 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 250,29 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 341'945 McDonalds-Aktien.
Am 03.03.2026 markierte das Papier bei 341,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der McDonalds-Aktie. Bei einem Wert von 246,54 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 1,80 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass McDonalds-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete McDonalds 7,17 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte McDonalds am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,32 USD gegenüber 3,14 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 7.10 Mrd. USD gegenüber 6.84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass McDonalds ein EPS in Höhe von 12,91 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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20:27
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|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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