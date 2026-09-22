McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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22.09.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von McDonalds zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von McDonalds zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 250,33 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die McDonalds-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 250,33 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'834 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die McDonalds-Aktie bis auf 251,50 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 250,29 USD. Zuletzt wechselten via New York 175'717 McDonalds-Aktien den Besitzer.
Am 03.03.2026 markierte das Papier bei 341,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 36,52 Prozent Plus fehlen der McDonalds-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 246,54 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 1,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,50 USD, nach 7,17 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte McDonalds am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,76 Prozent auf 7.10 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von McDonalds wird am 22.10.2026 gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,91 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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21.09.26
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18.09.26
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|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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