Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 275,61 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 48'592 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die McDonalds-Aktie bis auf 278,22 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 275,92 USD. Zuletzt wechselten via New York 442'282 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 341,75 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 24,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 229,25 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,51 USD. Im Vorjahr hatte McDonalds 7,17 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte McDonalds am 04.11.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,18 USD je Aktie erzielt worden. McDonalds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.16 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.08 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

McDonalds wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 12,94 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: Wäre ein McDonalds-Investment vor 3 Jahren inzwischen rentabel?

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 10 Jahren abgeworfen