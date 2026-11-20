Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,9 Prozent auf 277,50 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 49'225 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die McDonalds-Aktie sogar auf 278,22 USD. Bei 275,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 284'524 McDonalds-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,75 USD) erklomm das Papier am 03.03.2026. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 23,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 229,25 USD erreichte der Anteilsschein am 06.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 21,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,17 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,51 USD. Am 04.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 3,51 USD. Im letzten Jahr hatte McDonalds einen Gewinn von 3,18 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.16 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte McDonalds einen Umsatz von 7.08 Mrd. USD eingefahren.

McDonalds wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass McDonalds ein EPS in Höhe von 12,94 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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