|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von McDonalds. Zuletzt konnte die Aktie von McDonalds zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 277,50 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,9 Prozent auf 277,50 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 49'225 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die McDonalds-Aktie sogar auf 278,22 USD. Bei 275,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 284'524 McDonalds-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,75 USD) erklomm das Papier am 03.03.2026. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 23,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 229,25 USD erreichte der Anteilsschein am 06.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 21,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,17 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,51 USD. Am 04.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 3,51 USD. Im letzten Jahr hatte McDonalds einen Gewinn von 3,18 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.16 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte McDonalds einen Umsatz von 7.08 Mrd. USD eingefahren.
McDonalds wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass McDonalds ein EPS in Höhe von 12,94 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: Wäre ein McDonalds-Investment vor 3 Jahren inzwischen rentabel?
Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 10 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
20.11.26
|McDonalds Aktie News: McDonalds präsentiert sich am Freitagabend fester (finanzen.ch)
|
20.11.26
|McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Börse New York in Grün: Zum Start Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
Analysen zu McDonald's Corp.
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
McDonald's am 20.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.