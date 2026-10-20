McDonalds Aktie News: McDonalds am Dienstagabend im Plus

Um 20:26 Uhr stieg die McDonalds-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 245,66 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'462 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die McDonalds-Aktie bei 247,27 USD. Mit einem Wert von 244,84 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 359'976 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,75 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 39,12 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 229,25 USD. Dieser Wert wurde am 06.10.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 6,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für McDonalds-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,50 USD ausgeschüttet werden. McDonalds veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 3,32 USD. Im letzten Jahr hatte McDonalds einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent auf 7.10 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass McDonalds einen Gewinn von 12,88 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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