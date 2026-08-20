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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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20.08.2026 20:27:13

McDonalds Aktie News: McDonalds präsentiert sich am Abend stärker

McDonalds Aktie News: McDonalds präsentiert sich am Abend stärker

Die Aktie von McDonalds gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die McDonalds-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 269,40 USD nach oben.

McDonald's
215.05 CHF -0.46%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 269,40 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'848 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die McDonalds-Aktie bisher bei 271,80 USD. Bei 267,57 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 234'389 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2026 markierte das Papier bei 341,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,86 Prozent. Bei 260,99 USD erreichte der Anteilsschein am 24.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2025 mit 7,17 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,50 USD je Aktie ausschütten. McDonalds veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,32 USD gegenüber 3,14 USD im Vorjahresquartal. McDonalds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.10 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,93 USD je McDonalds-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -27.44 112514507
Long 10 -7.76 156468602
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Bikeworldtravel / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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Short 15’199.93 13.83 S3CBQU
Short 15’790.75 8.83 STBNIU
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Long 13’718.95 19.71 SPB50U
Long 13’399.08 13.83 SYBVIU
Long 12’841.63 8.99 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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