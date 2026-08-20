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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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20.08.2026 16:29:00

McDonalds Aktie News: McDonalds gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

McDonalds Aktie News: McDonalds gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Das Papier von McDonalds konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 269,50 USD.

McDonald's
216.00 CHF -0.02%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das McDonalds-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 269,50 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'107 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die McDonalds-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 271,80 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 267,57 USD. Zuletzt wechselten via New York 125'195 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 341,75 USD an. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 26,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.07.2026 bei 260,99 USD. Abschläge von 3,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,50 USD. Im Vorjahr hatte McDonalds 7,17 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.08.2026 äusserte sich McDonalds zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.10 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der McDonalds-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,93 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -27.01 112514507
Long 10 -7.21 156468602
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Alberto Stocco / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

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Short 15’218.53 13.83 SLBZ3U
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SMI-Kurs: 14’368.16 20.08.2026 17:30:19
Long 13’741.89 19.84 S2B93U
Long 13’433.31 13.97 SHB7NU
Long 12’841.63 8.94 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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