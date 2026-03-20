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20.03.2026 20:27:13

McDonalds Aktie News: McDonalds am Freitagabend mit Aufschlag

McDonalds Aktie News: McDonalds am Freitagabend mit Aufschlag

Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 310,89 USD.

McDonald's
244.02 CHF -1.23%
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Um 20:26 Uhr ging es für das McDonalds-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 310,89 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 45'485 Punkten tendiert. Bei 311,19 USD erreichte die McDonalds-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 309,84 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'020'861 McDonalds-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 341,75 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 9,93 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2025 Kursverluste bis auf 283,54 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der McDonalds-Aktie 8,80 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,50 USD. Im Vorjahr erhielten McDonalds-Aktionäre 7,17 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte McDonalds am 11.02.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent auf 7.01 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von McDonalds wird am 23.04.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass McDonalds einen Gewinn von 13,22 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: paul prescott / Shutterstock.com

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