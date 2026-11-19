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19.11.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von McDonalds gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 271,40 USD.
Die McDonalds-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 271,40 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'341 Punkten steht. Die McDonalds-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 267,51 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 269,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 282'967 McDonalds-Aktien.
Am 03.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,75 USD. Gewinne von 25,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 229,25 USD. Dieser Wert wurde am 06.10.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 18,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 7,17 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,51 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte McDonalds am 04.11.2026 vor. Das EPS belief sich auf 3,51 USD gegenüber 3,18 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.16 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7.08 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,94 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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19.11.26
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19.11.26
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19.11.26
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17.11.26
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17.11.26
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17.11.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
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16.11.26
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Analysen zu McDonald's Corp.
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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