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19.11.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 270,14 USD.
Die McDonalds-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 270,14 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 49'932 Punkten steht. Die McDonalds-Aktie gab in der Spitze bis auf 267,51 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 269,00 USD. Bisher wurden heute 139'886 McDonalds-Aktien gehandelt.
Am 03.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 341,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der McDonalds-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2026 auf bis zu 229,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 15,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,51 USD. Im Vorjahr hatte McDonalds 7,17 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte McDonalds am 04.11.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,51 USD, nach 3,18 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent auf 7.16 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.08 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die McDonalds-Bilanz für Q4 2026 wird am 28.01.2027 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem McDonalds-Gewinn in Höhe von 12,94 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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19.11.26
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19.11.26
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17.11.26
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17.11.26
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17.11.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
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16.11.26
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|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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