McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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19.10.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds am Montagabend stabil
Die Aktie von McDonalds hat am Montagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im New York-Handel kam die McDonalds-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 243,20 USD.
Im New York-Handel kam die McDonalds-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 243,20 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'042 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die McDonalds-Aktie bis auf 243,27 USD. Der Kurs der McDonalds-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 240,01 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 241,20 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 324'378 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 341,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 229,25 USD. Abschläge von 5,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für McDonalds-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,50 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte McDonalds am 04.08.2026. Das EPS lag bei 3,32 USD. Im letzten Jahr hatte McDonalds einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.10 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte McDonalds am 04.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 28.10.2027.
Experten taxieren den McDonalds-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,88 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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