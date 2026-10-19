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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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19.10.2026 16:29:00

McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag im Minus

McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 241,36 USD.

McDonald's
200.23 CHF 0.12%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für die McDonalds-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 241,36 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'998 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der McDonalds-Aktie ging bis auf 240,01 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 241,20 USD. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 144'990 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 341,75 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 29,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 229,25 USD. Dieser Wert wurde am 06.10.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 5,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten McDonalds-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,50 USD aus. McDonalds gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 7.10 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte McDonalds am 04.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte McDonalds möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,88 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Long 5 -18.88 112514507
Long 10 -5.36 159744432
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Bikeworldtravel / Shutterstock.com
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