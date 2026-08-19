McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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19.08.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: Anleger schicken McDonalds am Mittwochabend ins Plus
Die Aktie von McDonalds gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die McDonalds-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 269,45 USD nach oben.
Das Papier von McDonalds konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 269,45 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'469 Punkten notiert. In der Spitze gewann die McDonalds-Aktie bis auf 271,87 USD. Bei 266,27 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 345'998 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,75 USD) erklomm das Papier am 03.03.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 260,99 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,17 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,50 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte McDonalds am 04.08.2026. Es stand ein EPS von 3,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei McDonalds noch ein Gewinn pro Aktie von 3,14 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,76 Prozent auf 7.10 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,93 USD je McDonalds-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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