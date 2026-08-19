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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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19.08.2026 16:29:00

McDonalds Aktie News: McDonalds zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

McDonalds Aktie News: McDonalds zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Die Aktie von McDonalds gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 271,36 USD zu.

McDonald's
216.04 CHF -0.47%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die McDonalds-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 271,36 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'610 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die McDonalds-Aktie bei 271,36 USD. Bei 266,27 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 196'366 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 341,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 25,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 260,99 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,17 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,50 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte McDonalds am 04.08.2026. Das EPS wurde auf 3,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 3,14 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.10 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.84 Mrd. USD in den Büchern standen.

McDonalds wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,93 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -27.59 112514507
Long 10 -8.25 156468602
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Pola Damonte / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

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