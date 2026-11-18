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18.11.2026 20:27:14
McDonalds Aktie News: McDonalds tendiert am Mittwochabend südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von McDonalds. Das Papier von McDonalds gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 273,81 USD abwärts.
Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 273,81 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'167 Punkten steht. Der Kurs der McDonalds-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 271,98 USD nach. Bei 273,43 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 298'677 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 341,75 USD. Gewinne von 24,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2026 (229,25 USD). Mit einem Kursverlust von 16,27 Prozent würde die McDonalds-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,51 USD. Im Vorjahr hatte McDonalds 7,17 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte McDonalds am 04.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 3,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 3,18 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat McDonalds mit einem Umsatz von insgesamt 7.16 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.08 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,12 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,94 USD je McDonalds-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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17.11.26
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|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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