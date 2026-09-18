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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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18.09.2026 16:29:00

McDonalds Aktie News: McDonalds am Freitagnachmittag tiefer

McDonalds Aktie News: McDonalds am Freitagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von McDonalds. Das Papier von McDonalds gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 248,19 USD abwärts.

McDonald's
205.40 CHF -0.46%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für die McDonalds-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 248,19 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'583 Punkten notiert. Die McDonalds-Aktie gab in der Spitze bis auf 247,66 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 248,19 USD. Von der McDonalds-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 941'951 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2026 auf bis zu 341,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 37,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 247,66 USD fiel das Papier am 18.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 0,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,17 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,50 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte McDonalds am 04.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,14 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7.10 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 6.84 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 22.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem McDonalds-Gewinn in Höhe von 12,91 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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