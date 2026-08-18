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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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18.08.2026 20:27:13

McDonalds Aktie News: McDonalds am Dienstagabend gesucht

McDonalds Aktie News: McDonalds am Dienstagabend gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von McDonalds. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 269,15 USD zu.

McDonald's
217.07 CHF 0.33%
Kaufen Verkaufen

Die McDonalds-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 269,15 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'377 Punkten steht. Die McDonalds-Aktie legte bis auf 270,21 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 268,03 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 320'108 McDonalds-Aktien.

Am 03.03.2026 markierte das Papier bei 341,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 21,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,99 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 3,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,50 USD. Im Vorjahr hatte McDonalds 7,17 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte McDonalds am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,32 USD gegenüber 3,14 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.10 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.84 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.

In der McDonalds-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,93 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -27.25 112514507
Long 10 -7.51 156468602
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
In eigener Sache

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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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Short 14’891.86 19.86 S3PBUU
Short 15’202.95 13.82 SMYBKU
Short 15’750.15 9.00 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’318.04 18.08.2026 17:30:00
Long 13’716.34 19.59 SPB50U
Long 13’396.53 13.62 SVBOKU
Long 12’839.18 8.91 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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