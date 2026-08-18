McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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18.08.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds am Dienstagnachmittag fester
Die Aktie von McDonalds gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die McDonalds-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 268,31 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'417 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 268,92 USD markierte die McDonalds-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 268,03 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 134'950 McDonalds-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 341,75 USD. Dieser Kurs wurde am 03.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der McDonalds-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.07.2026 bei 260,99 USD. Mit einem Kursverlust von 2,73 Prozent würde die McDonalds-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 7,17 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,50 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte McDonalds am 04.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,32 USD, nach 3,14 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.84 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.10 Mrd. USD ausgewiesen.
McDonalds wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 12,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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|05.08.26
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|McDonald's Sector Perform
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|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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