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17.11.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag stärker
Die Aktie von McDonalds gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 277,63 USD.
Um 16:28 Uhr wies die McDonalds-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 277,63 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'229 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die McDonalds-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 278,15 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 271,60 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten McDonalds-Aktien beläuft sich auf 104'066 Stück.
Am 03.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 341,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die McDonalds-Aktie mit einem Kursplus von 23,10 Prozent wieder erreichen. Bei 229,25 USD erreichte der Anteilsschein am 06.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 21,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,51 USD. Im Vorjahr erhielten McDonalds-Aktionäre 7,17 USD je Wertpapier. Am 04.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,18 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,12 Prozent auf 7.16 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.08 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,94 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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