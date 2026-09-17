McDonalds Aktie News: McDonalds am Donnerstagabend mit Kursplus

Im New York-Handel gewannen die McDonalds-Papiere um 20:26 Uhr 0,5 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'816 Punkten liegt. Die McDonalds-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 250,46 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 250,00 USD. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 301'608 Aktien.

Bei 341,75 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,83 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.09.2026 bei 247,83 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie.

Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2025 mit 7,17 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,50 USD je Aktie ausschütten. Am 04.08.2026 hat McDonalds die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,32 USD, nach 3,14 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent auf 7.10 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen.

Experten taxieren den McDonalds-Gewinn für das Jahr 2028 auf 14,92 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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