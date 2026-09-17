McDonalds Aktie News: McDonalds gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Das Papier von McDonalds konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 249,48 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'785 Punkten steht. Der Kurs der McDonalds-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 250,46 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 250,00 USD. Zuletzt wurden via New York 160'988 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 341,75 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 27,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 247,83 USD fiel das Papier am 16.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 0,66 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,50 USD. Im Vorjahr erhielten McDonalds-Aktionäre 7,17 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte McDonalds am 04.08.2026. Es stand ein EPS von 3,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei McDonalds noch ein Gewinn pro Aktie von 3,14 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.10 Mrd. USD gegenüber 6.84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte McDonalds am 22.10.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 14,92 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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