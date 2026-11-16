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16.11.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds am Montagabend im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von McDonalds. Das Papier von McDonalds legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 275,43 USD.
Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 275,43 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'624 Punkten notiert. Die McDonalds-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 277,84 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 277,53 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 472'878 McDonalds-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 341,75 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die McDonalds-Aktie somit 19,41 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 229,25 USD am 06.10.2026. Mit Abgaben von 16,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,17 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,51 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte McDonalds am 04.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 3,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 3,18 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 7.16 Mrd. USD gegenüber 7.08 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von McDonalds wird am 28.01.2027 gerechnet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass McDonalds ein EPS in Höhe von 12,94 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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