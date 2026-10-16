McDonalds Aktie News: McDonalds gewinnt am Freitagabend an Boden

Das Papier von McDonalds legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 243,03 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'886 Punkten notiert. Die McDonalds-Aktie legte bis auf 245,82 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 244,50 USD. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 612'085 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 341,75 USD. Dieser Kurs wurde am 03.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2026 Kursverluste bis auf 229,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,67 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,17 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,50 USD. McDonalds veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat McDonalds im vergangenen Quartal 7.10 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte McDonalds 6.84 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte McDonalds am 04.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2026 12,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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