McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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16.10.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds am Freitagnachmittag im Plus
Die Aktie von McDonalds zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die McDonalds-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Das Papier von McDonalds legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 243,58 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'402 Punkten tendiert. Bei 245,82 USD markierte die McDonalds-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 244,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 339'438 McDonalds-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 341,75 USD. Dieser Kurs wurde am 03.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 40,30 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2026 bei 229,25 USD. Mit einem Kursverlust von 5,88 Prozent würde die McDonalds-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,17 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,50 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte McDonalds am 04.08.2026. Das EPS wurde auf 3,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.10 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte McDonalds einen Umsatz von 6.84 Mrd. USD eingefahren.
McDonalds wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von McDonalds rechnen Experten am 28.10.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass McDonalds ein EPS in Höhe von 12,88 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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|McDonalds Aktie News: McDonalds gewinnt am Freitagabend an Boden (finanzen.ch)
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|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
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