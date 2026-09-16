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16.09.2026 20:27:13

McDonalds Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von McDonalds

McDonalds Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von McDonalds

Die Aktie von McDonalds gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Der McDonalds-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 251,31 USD.

McDonald's
203.48 CHF -3.19%
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Um 20:26 Uhr fiel die McDonalds-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 251,31 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'031 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die McDonalds-Aktie bis auf 247,83 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 251,75 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 675'375 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2026 markierte das Papier bei 341,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 26,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 247,83 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,50 USD. Im Vorjahr hatte McDonalds 7,17 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.08.2026 legte McDonalds die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.10 Mrd. USD – ein Plus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem McDonalds 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

McDonalds dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass McDonalds im Jahr 2028 14,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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