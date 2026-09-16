McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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16.09.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds am Mittwochnachmittag leichter
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 248,20 USD.
Die McDonalds-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 248,20 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'894 Punkten liegt. Die McDonalds-Aktie gab in der Spitze bis auf 247,88 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 251,75 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 363'037 McDonalds-Aktien.
Am 03.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 341,75 USD an. Gewinne von 37,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 247,88 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,13 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,17 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,50 USD. McDonalds gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 3,14 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.84 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.10 Mrd. USD ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen.
Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass McDonalds ein EPS in Höhe von 14,92 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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|DZ BANK
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|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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