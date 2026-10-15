McDonalds Aktie News: McDonalds am Donnerstagabend im Aufwind

Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 242,79 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'069 Punkten liegt. Die McDonalds-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 245,46 USD. Bei 243,05 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 542'193 McDonalds-Aktien.

Bei 341,75 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der McDonalds-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2026 Kursverluste bis auf 229,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,58 Prozent würde die McDonalds-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,50 USD. Im Vorjahr hatte McDonalds 7,17 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. McDonalds veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 7.10 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.84 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte McDonalds Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können McDonalds-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,89 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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