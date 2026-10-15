McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,4 Prozent auf 244,03 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'923 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die McDonalds-Aktie bei 245,46 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 243,05 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 325'717 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2026 auf bis zu 341,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 40,04 Prozent Plus fehlen der McDonalds-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 229,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,06 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,17 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,50 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte McDonalds am 04.08.2026. In Sachen EPS wurden 3,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte McDonalds 3,14 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.10 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte McDonalds einen Umsatz von 6.84 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,89 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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