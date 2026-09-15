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15.09.2026 20:27:13

McDonalds Aktie News: McDonalds tendiert am Abend schwächer

McDonalds Aktie News: McDonalds tendiert am Abend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 253,78 USD.

McDonald's
210.19 CHF 1.01%
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Die McDonalds-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 253,78 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'020 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die McDonalds-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 253,77 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 257,49 USD. Von der McDonalds-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 311'892 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 341,75 USD. Dieser Kurs wurde am 03.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie. Am 12.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 252,16 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 0,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,17 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,50 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte McDonalds am 04.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.10 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6.84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von McDonalds veröffentlicht werden.

Experten taxieren den McDonalds-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,92 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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