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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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15.09.2026 16:29:00

McDonalds Aktie News: McDonalds tendiert am Nachmittag schwächer

McDonalds Aktie News: McDonalds tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 255,72 USD.

McDonald's
210.19 CHF 1.01%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 255,72 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'913 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der McDonalds-Aktie ging bis auf 255,20 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 257,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 149'668 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Bei 341,75 USD markierte der Titel am 03.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2026 bei 252,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,17 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,50 USD belaufen. Am 04.08.2026 lud McDonalds zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.10 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die McDonalds-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,92 USD je McDonalds-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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