Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’043 0.8%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9294 -0.2%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’146 1.0%  Bitcoin 68’430 0.8%  Dollar 0.8300 -0.6%  Öl 106.0 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850DocMorris4261528Novartis1200526
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
DocMorris-Aktie im Höhenflug: E-Rezeptgeschäft wächst kräftig
NEL-Aktie mit Verlusten: Wasserstoffkonzern verfehlt Umsatzerwartungen deutlich und macht mehr Minus
Suche...
ETF Sparplan

McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2026 20:27:13

McDonalds Aktie News: McDonalds zeigt sich am Abend gestärkt

McDonalds Aktie News: McDonalds zeigt sich am Abend gestärkt

Die Aktie von McDonalds zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 237,51 USD zu.

McDonald's
202.63 CHF 2.40%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von McDonalds legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 237,51 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'443 Punkten liegt. In der Spitze gewann die McDonalds-Aktie bis auf 237,55 USD. Bei 235,06 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten McDonalds-Aktien beläuft sich auf 393'482 Stück.

Am 03.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,75 USD. 43,89 Prozent Plus fehlen der McDonalds-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2026 Kursverluste bis auf 229,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der McDonalds-Aktie 3,48 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,17 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,50 USD. Am 04.08.2026 legte McDonalds die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,14 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat McDonalds in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.10 Mrd. USD im Vergleich zu 6.84 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von McDonalds.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,89 USD je McDonalds-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McDonalds-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in McDonalds von vor 5 Jahren eingebracht

So schätzen Analysten die McDonalds-Aktie ein

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.07 112514507
Long 10 -6.75 159744432
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu McDonald's Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu McDonald's Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
24.09.26 McDonald's Kaufen DZ BANK
24.09.26 McDonald's Buy UBS AG
24.09.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
21.09.26 McDonald's Buy UBS AG
15.09.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

17:00 Logo WHS Qualitätsaktien finden ist erst der Anfang – heute Abend geht es um die richtige Strategie!
12:37 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (62.5%) auf ABB Ltd, Logitech International SA, Nestle SA
11:53 Geduldiges Kapital, ungeduldige Anleger: Private Equity auf dem Prüfstand
11:28 UBS Logo UBS KeyInvest: 3D-Druck – Comeback der Printer/Streaming-Dienste – Vor der nächsten Machtprobe
09:35 SMI bricht nach oben aus
09:32 Marktüberblick: Achterbahnfahrt bei den Anleiherenditen
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’849.33 19.62 S6HB9U
Short 15’142.18 13.85 SRBCQU
Short 15’683.13 8.94 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’349.51 15.10.2026 17:31:43
Long 13’652.86 19.62 SKBVGU
Long 13’354.42 13.59 SXBKNU
Long 12’802.91 8.91 SI6BUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

McDonald's am 14.10.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Unterschätzter KI-Titel: Diese Aktie könnte NVIDIA und Palantir abhängen
UBS-Aktie etwas leichter: Droht bei schärferen Kapitalregeln der Wegzug aus der Schweiz?
DroneShield-Aktie: Schwächere Margen und langsameres Wachstum belasten
SpaceX-Aktie tiefer: Wurde Starlink für die Ukraine gedrosselt? - Brand an Starlink-Antennen auch in Bulgarien
ASML-Aktie klettert: KI-Boom treibt an - Prognose erhöht
Ausblick: NEL ASA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Erste Schätzungen: Idorsia mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Kuros-Aktie sinkt dennoch: Jahresziele angehoben
Lufthansa-Aktie schwächer: Swiss-CEO sieht mehr und verstärkte Krisen - Sieg im Bieterrennen um Portugals Tap

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.