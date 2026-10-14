McDonalds Aktie News: McDonalds zeigt sich am Abend gestärkt

Das Papier von McDonalds legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 237,51 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'443 Punkten liegt. In der Spitze gewann die McDonalds-Aktie bis auf 237,55 USD. Bei 235,06 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten McDonalds-Aktien beläuft sich auf 393'482 Stück.

Am 03.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,75 USD. 43,89 Prozent Plus fehlen der McDonalds-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2026 Kursverluste bis auf 229,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der McDonalds-Aktie 3,48 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,17 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,50 USD. Am 04.08.2026 legte McDonalds die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,14 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat McDonalds in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.10 Mrd. USD im Vergleich zu 6.84 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 28.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von McDonalds.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,89 USD je McDonalds-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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