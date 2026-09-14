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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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14.09.2026 20:27:13

McDonalds Aktie News: McDonalds reagiert am Montagabend positiv

McDonalds Aktie News: McDonalds reagiert am Montagabend positiv

Die Aktie von McDonalds gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die McDonalds-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 257,47 USD nach oben.

McDonald's
208.09 CHF 0.82%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr stieg die McDonalds-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 257,47 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'454 Punkten steht. Bei 258,41 USD erreichte die McDonalds-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 254,66 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 295'800 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 341,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der McDonalds-Aktie. Am 11.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 252,16 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 7,17 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,50 USD aus. McDonalds liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat McDonalds im vergangenen Quartal 7.10 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte McDonalds 6.84 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,92 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -24.13 112514507
Long 10 -3.55 156468602
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Pola Damonte / Shutterstock.com
In eigener Sache

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