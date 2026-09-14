McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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14.09.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von McDonalds gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die McDonalds-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 256,79 USD nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,7 Prozent auf 256,79 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'315 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die McDonalds-Aktie bei 257,78 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 254,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 148'407 McDonalds-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 341,75 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2026 bei 252,16 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 1,80 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2025 mit 7,17 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,50 USD je Aktie ausschütten. Am 04.08.2026 hat McDonalds die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat McDonalds im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6.84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2026 veröffentlicht.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,92 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
18:00
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones in Rot (finanzen.ch)
|
16:29
|McDonalds Aktie News: McDonalds am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16:01
|Verluste in New York: Dow Jones startet im Minus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|McDonalds Aktie News: McDonalds macht am Freitagabend Boden gut (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Börse New York: Dow Jones am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
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|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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