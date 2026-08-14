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14.08.2026 20:27:13

McDonalds Aktie News: McDonalds zeigt sich am Abend freundlich

McDonalds Aktie News: McDonalds zeigt sich am Abend freundlich

Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 273,53 USD zu.

McDonald's
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Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 273,53 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'780 Punkten liegt. Bei 275,32 USD markierte die McDonalds-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 272,33 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 191'691 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Bei 341,75 USD markierte der Titel am 03.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 24,94 Prozent Plus fehlen der McDonalds-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.07.2026 auf bis zu 260,99 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 4,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,17 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,50 USD. McDonalds gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.10 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.84 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von McDonalds wird am 22.10.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,93 USD je McDonalds-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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