McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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14.08.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds präsentiert sich am Freitagnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 273,27 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das McDonalds-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 273,27 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'817 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die McDonalds-Aktie bei 273,85 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 272,33 USD. Von der McDonalds-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 93'379 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 341,75 USD. Dieser Kurs wurde am 03.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 20,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 260,99 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie.
McDonalds-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,17 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,50 USD aus. McDonalds liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.10 Mrd. USD – ein Plus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem McDonalds 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte McDonalds Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je McDonalds-Aktie in Höhe von 12,93 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu McDonald's Corp.
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16:29
|McDonalds Aktie News: McDonalds präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
|
13.08.26
|McDonalds Aktie News: McDonalds am Donnerstagabend mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
06.08.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags (finanzen.ch)
Analysen zu McDonald's Corp.
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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