McDonalds Aktie News: McDonalds fällt am Abend

Die McDonalds-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 269,89 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'464 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die McDonalds-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 269,66 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 271,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 267'911 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 341,75 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die McDonalds-Aktie 26,63 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 264,53 USD. Abschläge von 1,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten McDonalds-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,50 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte McDonalds am 07.05.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,78 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,60 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat McDonalds im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.52 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5.96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte McDonalds am 04.08.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 28.07.2027.

Experten gehen davon aus, dass McDonalds im Jahr 2026 12,97 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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