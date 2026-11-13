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13.11.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds am Freitagabend ohne grosse Veränderung
Die Aktie von McDonalds hat am Freitagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die McDonalds-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 273,75 USD.
Mit einem Wert von 273,75 USD bewegte sich die McDonalds-Aktie um 20:26 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'301 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die McDonalds-Aktie bisher bei 275,64 USD. Bei 273,18 USD markierte die McDonalds-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 274,75 USD. Bisher wurden heute 249'738 McDonalds-Aktien gehandelt.
Am 03.03.2026 markierte das Papier bei 341,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 24,84 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2026 Kursverluste bis auf 229,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 19,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,17 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,51 USD. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte McDonalds am 04.11.2026. Das EPS lag bei 3,51 USD. Im letzten Jahr hatte McDonalds einen Gewinn von 3,18 USD je Aktie eingefahren. McDonalds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.16 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.08 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte McDonalds am 28.01.2027 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2026 12,94 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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