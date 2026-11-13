|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds reagiert am Nachmittag positiv
Die Aktie von McDonalds zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 273,92 USD.
Um 16:28 Uhr wies die McDonalds-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 273,92 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'065 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die McDonalds-Aktie bisher bei 275,08 USD. Bei 274,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 85'629 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 03.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 341,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 19,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 229,25 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der McDonalds-Aktie 16,31 Prozent sinken.
Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2025 mit 7,17 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,51 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte McDonalds am 04.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,51 USD gegenüber 3,18 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.16 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7.08 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,94 USD je McDonalds-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 10 Jahren abgeworfen
McDonald's-Aktie fester: Quartalsergebnis übertrifft Erwartungen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
13.11.26
|McDonalds Aktie News: McDonalds am Freitagabend ohne grosse Veränderung (finanzen.ch)
|
13.11.26
|McDonalds Aktie News: McDonalds reagiert am Nachmittag positiv (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Handel in New York: S&P 500 klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Gute Stimmung in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu McDonald's Corp.
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
McDonald's am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.