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13.11.2026 16:29:00

McDonalds Aktie News: McDonalds reagiert am Nachmittag positiv

McDonalds Aktie News: McDonalds reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von McDonalds zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 273,92 USD.

McDonald's
229.38 CHF -0.26%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr wies die McDonalds-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 273,92 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'065 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die McDonalds-Aktie bisher bei 275,08 USD. Bei 274,75 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 85'629 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 341,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 19,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 229,25 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der McDonalds-Aktie 16,31 Prozent sinken.

Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2025 mit 7,17 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,51 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte McDonalds am 04.11.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,51 USD gegenüber 3,18 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.16 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7.08 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2027 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,94 USD je McDonalds-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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