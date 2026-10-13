McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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13.10.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 235,20 USD nach.
Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 235,20 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'890 Punkten steht. Bei 235,13 USD markierte die McDonalds-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 237,33 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 143'096 McDonalds-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 341,75 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,30 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 229,25 USD ab. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 2,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 7,17 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,50 USD. McDonalds veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 3,14 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.10 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte McDonalds einen Umsatz von 6.84 Mrd. USD eingefahren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte McDonalds am 04.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte McDonalds die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,89 USD je McDonalds-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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