McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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13.08.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds kommt am Nachmittag kaum vom Fleck
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 275,91 USD.
Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der McDonalds-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 275,91 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 54'040 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die McDonalds-Aktie bei 278,32 USD. Die Abwärtsbewegung der McDonalds-Aktie ging bis auf 275,80 USD. Bei 277,17 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 91'560 McDonalds-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 341,75 USD. Dieser Kurs wurde am 03.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 19,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 260,99 USD fiel das Papier am 24.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 5,41 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 7,17 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,50 USD aus. McDonalds liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 7.10 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.84 Mrd. USD umgesetzt.
McDonalds wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass McDonalds einen Gewinn von 12,92 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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