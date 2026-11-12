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12.11.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds am Abend leichter
Die Aktie von McDonalds gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die McDonalds-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 273,57 USD ab.
Die McDonalds-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 273,57 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'486 Punkten steht. In der Spitze fiel die McDonalds-Aktie bis auf 273,57 USD. Bei 277,24 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der McDonalds-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 328'672 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,75 USD) erklomm das Papier am 03.03.2026. Mit einem Zuwachs von 24,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 229,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,20 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 7,17 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,51 USD. Am 04.11.2026 hat McDonalds in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 3,51 USD gegenüber 3,18 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.16 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte McDonalds einen Umsatz von 7.08 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert.
Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2026 12,94 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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