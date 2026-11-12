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12.11.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds zieht am Donnerstagnachmittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von McDonalds. Zuletzt wies die McDonalds-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 279,10 USD nach oben.
Im New York-Handel gewannen die McDonalds-Papiere um 16:28 Uhr 1,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'398 Punkten tendiert. Die McDonalds-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 279,74 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 277,24 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 168'572 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 341,75 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2026 Kursverluste bis auf 229,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 17,86 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 7,17 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,51 USD aus. Am 04.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,18 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.16 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.08 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die McDonalds-Bilanz für Q4 2026 wird am 28.01.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass McDonalds im Jahr 2026 12,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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|McDonald's Kaufen
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|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|RBC Capital Markets
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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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