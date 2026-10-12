McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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12.10.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds verzeichnet am Abend kaum Ausschläge
Die Aktie von McDonalds zeigt am Montagabend wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die McDonalds-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 235,28 USD.
Die McDonalds-Aktie wies um 20:26 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 235,28 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'820 Punkten tendiert. In der Spitze legte die McDonalds-Aktie bis auf 235,89 USD zu. Die höchsten Verluste verbuchte die McDonalds-Aktie bis auf 232,54 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 235,23 USD. Bisher wurden via New York 402'120 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 341,75 USD markierte der Titel am 03.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,25 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 229,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.10.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 2,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,17 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,50 USD belaufen. Am 04.08.2026 hat McDonalds in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 7.10 Mrd. USD gegenüber 6.84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der McDonalds-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,89 USD je McDonalds-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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