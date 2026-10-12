McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 234,46 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'878 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte McDonalds-Aktie bei 232,54 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 235,23 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 190'468 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 341,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die McDonalds-Aktie mit einem Kursplus von 45,76 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2026 (229,25 USD). Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 2,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2025 mit 7,17 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,50 USD je Aktie ausschütten. McDonalds liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 3,14 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.10 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6.84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,89 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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