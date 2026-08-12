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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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12.08.2026 20:27:13

McDonalds Aktie News: McDonalds am Abend mit grünen Vorzeichen

McDonalds Aktie News: McDonalds am Abend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von McDonalds gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die McDonalds-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

McDonald's
224.20 CHF 0.92%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von McDonalds legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 275,59 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'808 Punkten liegt. Die McDonalds-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 276,15 USD aus. Bei 271,93 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 354'924 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2026 auf bis zu 341,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der McDonalds-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.07.2026 auf bis zu 260,99 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,30 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass McDonalds-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete McDonalds 7,17 USD aus. Am 07.05.2026 lud McDonalds zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 3,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.52 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.84 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte McDonalds am 22.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den McDonalds-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,92 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -29.46 112514507
Long 10 -10.33 156468602
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Short 15’987.54 8.84 SIBAEU
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Long 13’043.58 8.97 S2B8UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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