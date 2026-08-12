McDonalds Aktie News: McDonalds verliert am Mittwochnachmittag

Die McDonalds-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 272,30 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'821 Punkten steht. Die McDonalds-Aktie sank bis auf 269,00 USD. Bei 271,93 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 172'583 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,75 USD. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 25,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 260,99 USD am 24.07.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 4,15 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für McDonalds-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,50 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte McDonalds am 07.05.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 3,14 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -4,76 Prozent auf 6.52 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 6.84 Mrd. USD umgesetzt.

Am 22.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,92 USD je McDonalds-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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