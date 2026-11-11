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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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11.11.2026 20:27:13

McDonalds Aktie News: McDonalds am Mittwochabend mit roter Tendenz

McDonalds Aktie News: McDonalds am Mittwochabend mit roter Tendenz

Die Aktie von McDonalds gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 276,81 USD.

McDonald's
229.61 CHF -0.56%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,9 Prozent auf 276,81 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'445 Punkten notiert. Die McDonalds-Aktie gab in der Spitze bis auf 274,45 USD nach. Mit einem Wert von 279,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 346'430 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Am 03.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 341,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 23,46 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 229,25 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,18 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 7,17 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,51 USD aus. Am 04.11.2026 äusserte sich McDonalds zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,51 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 3,18 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat McDonalds 7.16 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.08 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem McDonalds-Gewinn in Höhe von 12,95 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -28.98 112514507
Long 10 -17.14 159744432
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: paul prescott / Shutterstock.com
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’720.62 19.81 SQRBDU
Short 16’044.07 13.81 SQB9IU
Short 16’671.30 8.91 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’149.43 12.11.2026 17:30:00
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Long 13’563.35 8.86 SGBWIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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