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11.11.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von McDonalds. Zuletzt fiel die McDonalds-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 275,70 USD ab.
Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 2,3 Prozent auf 275,70 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'087 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die McDonalds-Aktie bei 275,45 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 279,00 USD. Zuletzt wechselten 161'866 McDonalds-Aktien den Besitzer.
Am 03.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 341,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 229,25 USD am 06.10.2026. Mit einem Kursverlust von 16,85 Prozent würde die McDonalds-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,17 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,51 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte McDonalds am 04.11.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.16 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 7.08 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte McDonalds am 28.01.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,95 USD je McDonalds-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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