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11.09.2026 20:27:13

McDonalds Aktie News: McDonalds macht am Freitagabend Boden gut

McDonalds Aktie News: McDonalds macht am Freitagabend Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von McDonalds. Zuletzt konnte die Aktie von McDonalds zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 253,46 USD.

McDonald's
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Die McDonalds-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 253,46 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'609 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die McDonalds-Aktie bei 254,72 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 254,00 USD. Bisher wurden via New York 308'114 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,75 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,83 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 252,16 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der McDonalds-Aktie 0,51 Prozent sinken.

McDonalds-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,17 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,50 USD aus. McDonalds gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,32 USD gegenüber 3,14 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,76 Prozent auf 7.10 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

McDonalds wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2026 12,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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