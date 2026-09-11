McDonalds Aktie News: McDonalds macht am Freitagabend Boden gut

Die McDonalds-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 253,46 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'609 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die McDonalds-Aktie bei 254,72 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 254,00 USD. Bisher wurden via New York 308'114 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,75 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,83 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 252,16 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der McDonalds-Aktie 0,51 Prozent sinken.

McDonalds-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,17 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,50 USD aus. McDonalds gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,32 USD gegenüber 3,14 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,76 Prozent auf 7.10 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

McDonalds wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2026 12,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Nach SpaceX-Muster: Droht Tesla-Aktie vor den KI-IPOs von OpenAI und Anthropic Verkaufsdruck?

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor 5 Jahren verdient