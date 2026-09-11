McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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11.09.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds gibt am Freitagnachmittag nach
Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die McDonalds-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 252,24 USD abwärts.
Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 252,24 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'558 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte McDonalds-Aktie bei 252,16 USD. Bei 254,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 171'402 McDonalds-Aktien.
Am 03.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,75 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,49 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 252,16 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2025 7,17 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,50 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte McDonalds am 04.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7.10 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.84 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass McDonalds im Jahr 2026 12,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
20:03
|Börse New York: Dow Jones am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
18:00
|Zuversicht in New York: Dow Jones am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
16:29
|McDonalds Aktie News: McDonalds gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.ch)
|
16:00
|Freitagshandel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
10.09.26
|McDonalds Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von McDonalds (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
Analysen zu McDonald's Corp.
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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